Gaziantep FK - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:324/03/2026, الأربعاء
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Gaziantep FK evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma ATV’den naklen yayınlanacak. Maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek. Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. 

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, ATV'den canlı yayınlanacak.


Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.


Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.


Kupada yoluna devam etmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda bulunan sarı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.


Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.



FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?


Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER


Gaziantep FK: Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Camara, Ogün, Maxim, Rodrigues, Lungoyi, Bayo


Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Fred, Kante, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif


#Gaziantep FK
#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası
