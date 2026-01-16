Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Günde 3 paket sigara içiyordu: Dünyaca ünlü teknik direktör sigarayı bıraktı

Günde 3 paket sigara içiyordu: Dünyaca ünlü teknik direktör sigarayı bıraktı

10:5116/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Saha kenarında elinden düşürmediği sigara paketiyle tanınan 67 yaşındaki dünyaca ünlü teknik adam, tütünle olan yıllara meydan okuyan ilişkisini noktaladı.

Saha kenarlarında elinden düşürmediği sigara paketiyle tanınan, günde ortalama 3 paket (yani yaklaşık 60 sigara) içtiği bilinen 67 yaşındaki İtalyan hoca, sonunda tütünle olan uzun ve meşhur ilişkisini noktaladı.


Lazio'nun şu anki teknik direktörü Sarri, bu kararı sağlık nedenleriyle aldı. Özellikle Aralık 2025'te geçirdiği atriyal fibrilasyon (kalp ritim bozukluğu) ameliyatının ardından sigaranın risklerini daha fazla göz ardı edemediği belirtiliyor.


Maurizio Sarri edinilen bilgilere göre; haftada 420 sigara, ayda 1.825 sigara, yılda 21.900 sigara içiyordu.


Chelsea, Juventus, Napoli ve Lazio dönemlerinde sigara onun adeta imzasıydı. Hatta takımlar özel sigara odaları bile hazırlatmıştı.


#Lazio
#Maurizio Sarri
#sigara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu 2026? İşte Ocak zammı ile evde bakım parasında güncel rakam