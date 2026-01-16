Günde 3 paket sigara içiyordu: Dünyaca ünlü teknik direktör sigarayı bıraktı

Saha kenarında elinden düşürmediği sigara paketiyle tanınan 67 yaşındaki dünyaca ünlü teknik adam, tütünle olan yıllara meydan okuyan ilişkisini noktaladı.
Saha kenarlarında elinden düşürmediği sigara paketiyle tanınan, günde ortalama 3 paket (yani yaklaşık 60 sigara) içtiği bilinen 67 yaşındaki İtalyan hoca, sonunda tütünle olan uzun ve meşhur ilişkisini noktaladı.
Lazio'nun şu anki teknik direktörü Sarri, bu kararı sağlık nedenleriyle aldı. Özellikle Aralık 2025'te geçirdiği atriyal fibrilasyon (kalp ritim bozukluğu) ameliyatının ardından sigaranın risklerini daha fazla göz ardı edemediği belirtiliyor.
Maurizio Sarri edinilen bilgilere göre; haftada 420 sigara, ayda 1.825 sigara, yılda 21.900 sigara içiyordu.
Chelsea, Juventus, Napoli ve Lazio dönemlerinde sigara onun adeta imzasıydı. Hatta takımlar özel sigara odaları bile hazırlatmıştı.