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Herkes Arda Güler’in o hamlesini merak ediyordu: Spiker anında o sırrı açıkladı

Herkes Arda Güler’in o hamlesini merak ediyordu: Spiker anında o sırrı açıkladı

09:598/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımı’nın Real Madrid forması giyen genç yıldızı Arda Güler, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi ABD ile oynanan hazırlık maçında sahnedeydi. Genç yıldız yaptığı hamle ile dikkat çekerken spikerden hemen Şampiyonlar Ligi finali detayı geldi.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup etti. Arda Güler'in müsabakadaki bir hamlesi ise dikkat çekti.


Arda Güler bir de gol attığı maçta 90 dakika forma giydi. Öte yandan milli futbolcunun ikinci yarı başlarken yaptığı hamle Şampiyonlar Ligi finalini hatırlattı.

Maçın ilk yarısı A Milli Takım'ın 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıya Arda Güler'in santrasıyla Ay-Yıldızlılar başladı.


Arda Güler'in santrayı direkt olarak ABD yarı sahasından taca göndermesi dikkat çekti.


Hatırlanacağı üzere PSG ile Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de Fransız ekibi santrayı direkt olarak Inter yarı sahasından taca göndermişti.


Milli maçı anlatan spiker Ertem Şener de Arda Güler'in bu hamlesi sonrası Şampiyonlar Ligi finalini hatırlattı.


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