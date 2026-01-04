Icardi'de anlaşma tamam: Sözleşme süresi ve yeni maaşı belli oldu

Bu sezon performansı eleştirilse de Mauro İcardi, Galatasaray'ın şu ana kadar Süper Lig'de en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor. 16 maçta görev yapan Icardi, 9 kez fileleri havalandırdı. 9 farklı rakibin ağlarını sarsan Arjantinli yıldız, lider Galatasaray'ın topladığı puanlara büyük katkı sağladı.