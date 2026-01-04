Icardi'de anlaşma tamam: Sözleşme süresi ve yeni maaşı belli oldu

Sarı-kırmızılılar, 'Galatasaray Yüzyılı'nın simgelerinden Mauro Icardi'yle yola devam etme kararı aldı. Aslan'ın Arjantinli yıldızla 2+1 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştığı kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun yeni maaşı da ortaya çıktı.
Galatasaray'da sezon başından bu yana Mauro Icardi'nin sözleşmesi tartışılan konuların başında geldi. Kontratı sezon sonunda bitecek olan Arjantinli oyuncuyla masaya oturan sarı-kırmızılı kulüp, el sıkışmayı başardı.
Galatasaray'la son 3 sezonda birçok başarıya imza atan ve 'Galatasaray Yüzyılı' projesinin mimarlarından olan Arjantinli yıldızla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun yıllık 4.5 milyon euro garanti ücret kazanması bekleniyor.
2022-2023 sezonunda Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen Mauro İcardi, ilk sezonunda sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa taşıdı. 2023-2024'te de benzer performansını devam ettiren ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Arjantinli oyuncu, üst üste ikinci şampiyonluğunu aldı.
Geçen sezonun büyük kısmını sakat olarak geçirmesine rağmen 3. kez ligde mutlu sona ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon da takımını taşımaya devam ediyor.
Bu sezon performansı eleştirilse de Mauro İcardi, Galatasaray'ın şu ana kadar Süper Lig'de en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor. 16 maçta görev yapan Icardi, 9 kez fileleri havalandırdı. 9 farklı rakibin ağlarını sarsan Arjantinli yıldız, lider Galatasaray'ın topladığı puanlara büyük katkı sağladı.