İsmail Kartal’dan radikal karar! Kante ve Cherif'ten sonra o futbolcuya "kulüp bul" talimatı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro mühendisliği ve temizlik operasyonu tüm hızıyla sürerken, teknik direktör İsmail Kartal'dan radikal bir karar daha geldi. Kante'nin yüksek maaşına çekilen rest ve Sıddık-i Cherif'e gelen resmi tekliflerin ardından sarı-lacivertli kulübede bir ayrılık daha resmileşiyor.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esmeye devam ediyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında kaleci İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırma kararı aldı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Samsunspor'da geçiren tecrübeli file bekçisinin, yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi.
Fotomaç’ın haberine göre; İsmail Kartal, oyuncuyla yaptığı görüşmede, "Seni yeni sezonda kadroda düşünmüyorum. Gelen teklifleri değerlendirebilirsin." mesajını verdi.
Polonya ve Süper Lig'den talipleri var
27 yaşındaki kaleciye başta Polonya olmak üzere yurt dışından ilgi olduğu belirtilirken, Süper Lig'den de bazı kulüplerin transfer için devrede olduğu ifade ediliyor. İrfan Can'ın kariyerine hangi takımda devam edeceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Kadroda yeniden yapılanma
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi geniş çaplı kadro revizyonu planlanırken, teknik heyetin raporu doğrultusunda birçok oyuncunun geleceği yeniden değerlendiriliyor.
İrfan Can Eğribayat'ın da bu kapsamda takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.