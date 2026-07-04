İsmail Kartal’dan radikal karar! Kante ve Cherif'ten sonra o futbolcuya "kulüp bul" talimatı

Polonya ve Süper Lig'den talipleri var

27 yaşındaki kaleciye başta Polonya olmak üzere yurt dışından ilgi olduğu belirtilirken, Süper Lig'den de bazı kulüplerin transfer için devrede olduğu ifade ediliyor. İrfan Can'ın kariyerine hangi takımda devam edeceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



