İsmail Kartal'ı görünce gözleri doldu: Kampın en iyisi olarak takımda kalıyor

Çelikler, "Fred kampın en iyisi, hoca da çok seviyor. Hocayı görünce neredeyse gözü dolmuş, 'Baba geldi' demiş. Seneye Fenerbahçe'nin orta sahasını söylüyorum size; Guendouzi, İsmail, Fred ve bir oyuncu daha. Kante bence yok" ifadelerini kullandı.