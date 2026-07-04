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İsmail Kartal'ı görünce gözleri doldu: Kampın en iyisi olarak takımda kalıyor

İsmail Kartal'ı görünce gözleri doldu: Kampın en iyisi olarak takımda kalıyor

10:174/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de ayrılığı gündeme gelen yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal'la yeniden buluşan tecrübeli oyuncunun takımda kalacağı öne sürüldü.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Takımdan ayrılması gündeme gelen Brezilyalı orta saha Fred için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

YouTube kanalı NEO Spor'da konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, deneyimli futbolcunun kamptaki performansına ve İsmail Kartal'la olan ilişkisine dikkat çekti.

Çelikler, "Fred kampın en iyisi, hoca da çok seviyor. Hocayı görünce neredeyse gözü dolmuş, 'Baba geldi' demiş. Seneye Fenerbahçe'nin orta sahasını söylüyorum size; Guendouzi, İsmail, Fred ve bir oyuncu daha. Kante bence yok" ifadelerini kullandı.

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