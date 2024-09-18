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Spor

İsmail Yüksek'i Galatasaray derbisinde izleyecekler

16:27 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:04 - 18/09/2024 Çarşamba
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Dev mücadelede, sarı-lacivertli takımın başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i izleyecek takımlar belli oldu.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20.00'da Kadıköy'de oynanacak.








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Öte yandan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.






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Takvim'in haberine göre, Atalanta ve Roma yetkililerinin, İsmail Yüksek için derbiyi izleyeceği öğrenildi.





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Milli orta sahanın göstereceği performans, İtalyan kulüpleri tarafından yakın takibe alınacak.


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25 yaşındaki futbolcu, başarılı performansının ardından çok sayıda Avrupa takımının radarına girmişti.






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La Liga devi Atletico Madrid'in, tecrübeli ismi kadrosuna katmak için Kanarya'nın kapısını çaldığı ifade edilmişti.


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Gelen teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedilmişti.

#İsmail Yüksek
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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