İsmail Yüksek'i Galatasaray derbisinde izleyecekler

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Dev mücadelede, sarı-lacivertli takımın başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i izleyecek takımlar belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20.00'da Kadıköy'de oynanacak.
Öte yandan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre, Atalanta ve Roma yetkililerinin, İsmail Yüksek için derbiyi izleyeceği öğrenildi.
Milli orta sahanın göstereceği performans, İtalyan kulüpleri tarafından yakın takibe alınacak.
25 yaşındaki futbolcu, başarılı performansının ardından çok sayıda Avrupa takımının radarına girmişti.
La Liga devi Atletico Madrid'in, tecrübeli ismi kadrosuna katmak için Kanarya'nın kapısını çaldığı ifade edilmişti.
Gelen teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedilmişti.