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İspanya’da Arda Güler çılgınlığı: ‘Carlo, daha fazla Güler istiyoruz lütfen’

İspanya’da Arda Güler çılgınlığı: ‘Carlo, daha fazla Güler istiyoruz lütfen’

11:049/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Real Madrid’in son olarak İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera’yı 5-0 mağlup ettiği maçta şov yapan Arda Güler taraftarın gözdesi olmaya devam ediyor. İki golle maça damga vuran Arda Güler İspanyol basınından büyük övgü aldı. Detaylar haberimizde.

Türk futbolseverlerin merakla takip ettiği Arda Güler, İspanya'da 2025'in ilk günlerinde gündem olmayı başardı.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda pazartesi gecesi Deportiva Minera'ya konuk oldu.

İspanyol devi, zayıf rakibini 5-0 mağlup ederek taraftarına güzel bir resital sundu.


Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de şans verdiği Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, iki golle yıldızlaşırken İspanyol basınından büyük övgü aldı.

Diario AS: "Ancelotti'nin orta sahada oynaması gerektiğine inandığı Arda Güler, iki golünün dışında topsuz alanda da çok iş yaptı ve değişikliklerin ardından bu noktaya geldi.


Carlo, daha fazla Güler istiyoruz, lütfen."


#Arda Güler
#Real Madrid
#İspanya Kral Kupası

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