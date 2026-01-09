İspanya'da Arda Güler tepkileri dinmiyor: Real Madrid'de ortalık karıştı

Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Finalde Barcelona'nın rakibi olan Real Madrid'de, Arda Güler ile ilgili sıkınıt yaşanıyor.
İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı ve finalde Barcelona'nın rakibi oldu.
Karşılaşmaya Arda Güler, 81. dakikada Vinicius Junior'ın yerine dahil oldu.
Sosyal medyada ise Real Madrid taraftarları, teknik direktör Xabi Alonso'ya isyan etti.
Arda Güler'in yedek kulübesinde bekletilmesine tepki gösteren taraftarlar, milli oyuncunun sistemin ana parçalarından birisi olması gerektiğini kaydettiler.
Hatta İspanyol taraftarların bir kısmının Arda Güler'in yeteneklerinin Real Madrid'de harcandığını düşündüğü görüldü.