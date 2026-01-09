İspanya'da Arda Güler tepkileri dinmiyor: Real Madrid'de ortalık karıştı

Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Finalde Barcelona'nın rakibi olan Real Madrid'de, Arda Güler ile ilgili sıkınıt yaşanıyor.

1 /6 İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda karşı karşıya geldi.

2 /6 Mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı ve finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

3 /6 Karşılaşmaya Arda Güler, 81. dakikada Vinicius Junior'ın yerine dahil oldu.

4 /6 Sosyal medyada ise Real Madrid taraftarları, teknik direktör Xabi Alonso'ya isyan etti.

5 /6 Arda Güler'in yedek kulübesinde bekletilmesine tepki gösteren taraftarlar, milli oyuncunun sistemin ana parçalarından birisi olması gerektiğini kaydettiler.