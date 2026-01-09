Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İspanya'da Arda Güler tepkileri dinmiyor: Real Madrid'de ortalık karıştı

İspanya'da Arda Güler tepkileri dinmiyor: Real Madrid'de ortalık karıştı

Haber Merkezi
09:389/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Finalde Barcelona'nın rakibi olan Real Madrid'de, Arda Güler ile ilgili sıkınıt yaşanıyor.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı ve finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Karşılaşmaya Arda Güler, 81. dakikada Vinicius Junior'ın yerine dahil oldu.

Sosyal medyada ise Real Madrid taraftarları, teknik direktör Xabi Alonso'ya isyan etti.

Arda Güler'in yedek kulübesinde bekletilmesine tepki gösteren taraftarlar, milli oyuncunun sistemin ana parçalarından birisi olması gerektiğini kaydettiler.

Hatta İspanyol taraftarların bir kısmının Arda Güler'in yeteneklerinin Real Madrid'de harcandığını düşündüğü görüldü.

#arda güler
#real madrid
#atletico madrid
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ocak Ayı Emekli Zammı Belli Oldu: En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu