Juventus’ta Kenan Yıldız şoku: Antrenmana çıkmadı!

Juventus’un bu sezonki en büyük kozu olan 10 numaralı genç yetenek, geçirdiği hastalık nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Önümüzdeki birkaç gün boyunca sağlık durumu titizlikle takip edilecek olan başarılı futbolcunun, hafta sonu oynanacak lig mücadelesini kaçırma ihtimali bulunuyor.

Kenan Yıldız, Juventus'ta bu sezon 26 maçta 8 gol, 8 asistlik katkı sağladı.