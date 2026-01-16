Yeni Şafak
Juventus’ta Kenan Yıldız şoku: Antrenmana çıkmadı!

Juventus’ta Kenan Yıldız şoku: Antrenmana çıkmadı!

07:5816/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Juventus’un bu sezonki en büyük kozu olan 10 numaralı genç yetenek, geçirdiği hastalık nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Önümüzdeki birkaç gün boyunca sağlık durumu titizlikle takip edilecek olan başarılı futbolcunun, hafta sonu oynanacak lig mücadelesini kaçırma ihtimali bulunuyor.

Juventus'un en istikrarlı ve en etkili performans gösteren futbolcusu Kenan Yıldız hastalandı. Milli futbolcu, Cagliari ile oynanacak lig maçında oynamayabilir.


Sky Sports'un haberine göre önümüzdeki birkaç gün boyunca milli futbolcunun sağlık durumu özenle takip edilecek.


Oyuncunun iyileşme sürecine göre kadroda olup olmayacağına karar verilecek.


Kenan Yıldız, Juventus'ta bu sezon 26 maçta 8 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

Milli futbolcu takımının en çok gol ve asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.



#Juventus
#Kenan Yıldız
#İtalya Serie A
