Kaya Çilingiroğlu'nun Tedesco yorumu gündem oldu

Deneyimli yorumcu açıklamasında, "İddia ediyorum Süper Lig’de çalışan bütün teknik adamların hepsi Tedesco’dan daha iyi. İlhan Palut, Çağdaş Atan Tedesco’dan daha mı kötü hoca? Emre Belözoğlu hak etmiyor mu? Veya Aykut Kocaman, İsmail Kartal…" ifadelerini kullandı.