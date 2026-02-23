Kaya Çilingiroğlu'nun Tedesco yorumu gündem oldu

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun performansının abartıldığını savundu. Çilingiroğlu, Süper Lig’de görev yapmış tüm teknik adamların ondan daha iyi olduğunu söyledi.
TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun Tedesco değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu.
Çilingiroğlu, Tedesco’nun performansını eleştirerek Süper Lig'de çalışmış teknik direktörlerin tamamının daha başarılı olduğunu savundu.
Deneyimli yorumcu açıklamasında, "İddia ediyorum Süper Lig’de çalışan bütün teknik adamların hepsi Tedesco’dan daha iyi. İlhan Palut, Çağdaş Atan Tedesco’dan daha mı kötü hoca? Emre Belözoğlu hak etmiyor mu? Veya Aykut Kocaman, İsmail Kartal…" ifadelerini kullandı.
Programın sunucusu İbrahim Kırkayak ise Fenerbahçe’nin toparlandığını söyleyince Çilingiroğlu bu yoruma sert karşılık verdi. Çilingiroğlu, "Neyi toparladı? Fenerbahçe 1 milyar dolar harcamış. Ocak’ta 100 milyon euro harcadı, toparladı diyorsun!" sözleriyle eleştirisini sürdürdü.
Çilingiroğlu’nun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken futbol kamuoyunda tartışma başlattı. Yorumlar, Tedesco’nun performansı ve Fenerbahçe’nin harcamaları üzerinden farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.