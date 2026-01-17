Kayserispor'a İngiliz devlerinden transfer: İki futbolcu resmen açıklandı

Kayseri temsilcisi, Manchester United U21 takımında forma giyen Sam Mather ile Manchester City U21 takımının oyuncusu Jadel Katongo ile anlaşma sağladı. Kulüp, iki futbolcunun fotoğraflarını paylaşarak, “Her ikisi de şimdi Kayserispor’da” denildi.





Yapılan açıklamada, Sam Mather ve Jadel Katongo ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.