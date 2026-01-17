Kayserispor'a İngiliz devlerinden transfer: İki futbolcu resmen açıklandı

Transfer yasağını kaldıran Kayserispor, uzun süredir beklenen hamleyi yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, İngiltere devlerinin altyapılarında forma giyen iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer yasağı bulunan dosyalardaki sorunları çözüme kavuşturdu. Tahtanın açılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar vakit kaybetmeden transferlerini resmen duyurdu.
Kayseri temsilcisi, Manchester United U21 takımında forma giyen Sam Mather ile Manchester City U21 takımının oyuncusu Jadel Katongo ile anlaşma sağladı. Kulüp, iki futbolcunun fotoğraflarını paylaşarak, “Her ikisi de şimdi Kayserispor’da” denildi.
Yapılan açıklamada, Sam Mather ve Jadel Katongo ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
21 yaşındaki İngiliz futbolcu Sam Mather, her iki kanatta görev yapabilmesinin yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.
Diğer transfer Jadel Katongo ise 21 yaşında. Genç oyuncu, savunmada stoper ve sağ bek mevkilerinde forma giyebiliyor.