Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kayserispor'a İngiliz devlerinden transfer: İki futbolcu resmen açıklandı

Kayserispor'a İngiliz devlerinden transfer: İki futbolcu resmen açıklandı

17:2017/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer yasağını kaldıran Kayserispor, uzun süredir beklenen hamleyi yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, İngiltere devlerinin altyapılarında forma giyen iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer yasağı bulunan dosyalardaki sorunları çözüme kavuşturdu. Tahtanın açılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar vakit kaybetmeden transferlerini resmen duyurdu.

Kayseri temsilcisi, Manchester United U21 takımında forma giyen Sam Mather ile Manchester City U21 takımının oyuncusu Jadel Katongo ile anlaşma sağladı. Kulüp, iki futbolcunun fotoğraflarını paylaşarak, “Her ikisi de şimdi Kayserispor’da” denildi.


Yapılan açıklamada, Sam Mather ve Jadel Katongo ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

21 yaşındaki İngiliz futbolcu Sam Mather, her iki kanatta görev yapabilmesinin yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

Diğer transfer Jadel Katongo ise 21 yaşında. Genç oyuncu, savunmada stoper ve sağ bek mevkilerinde forma giyebiliyor.

#Süper Lig
#Kayserispor
#Sam Mather
#Jadel Katongo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik fırsatı altın tepside sunuldu! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu