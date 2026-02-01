Yeni Şafak
Kayserisporlu futbolcu tepki çekti: Galatasaray'ı 12 kişi oynatıyor

1/02/2026, Pazar
Kayserispor forması giyen Fransız futbolcu Lionel Carole, Galatasaray karşısında ilk yarıdaki performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Kayserispor’u konuk ederken, mücadelenin 26. dakikasında 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında ise konuk ekibin savunma oyuncusu Lionel Carole’ün performansı ön plana çıktı.

34 yaşındaki sol bek, atak çıkışlarında yaptığı yaptığı pas hatalarıyla dikkat çekti.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli futbolcu, ilk yarıdaki hataları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Sosyal medyada taraftarlar arasında Carole için “Galatasaray'ı 12 kişi oynatıyor” şeklinde yorumlar yapıldı.

