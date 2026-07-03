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Kimse bunu beklemiyordu: Sıddık-ı Cherif’e o kulüpten resmi transfer teklifi!

Kimse bunu beklemiyordu: Sıddık-ı Cherif’e o kulüpten resmi transfer teklifi!

11:063/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran gibi iki golcüsüyle yollarını ayırarak radikal bir karara imza atan Fenerbahçe'de, hücum hattının tek lideri haline gelen 19 yaşındaki Sıddık-ı Cherif hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe geçen sezonun ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran ile yolları ayırmış, Sıddık-ı Cherif'i transfer etmişti. 19 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin bir anda tek santrforu olmuştu.


Performansı sürekli tartışma konusu olan Cherif'e talip çıktığı iddia edildi. Hamburg'un Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı.


Hamburg'un Cherif'e düzenli forma şansı giyebileceği bir proje sunduğu belirtilirken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.


İsmail Kartal, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Cherif için ödenen bonservisi fazla bulduğunu dile getirmişti. Kartal şöyle demişti:


"Cherif eleştiriliyor, genç bir oyuncu. Atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu. 20 küsur milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklığa neden olabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler sanırım, orasını ben bilemiyorum."

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