Kimse bunu beklemiyordu: Sıddık-ı Cherif’e o kulüpten resmi transfer teklifi!

"Cherif eleştiriliyor, genç bir oyuncu. Atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu. 20 küsur milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklığa neden olabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler sanırım, orasını ben bilemiyorum."