Lionel Messi'den Galatasaray'a 12 maçlık sözleşme talebi: Deneyimli gazeteci açıkladı

1/02/2026, Pazar
Ara transfer döneminin kapanmasına bir haftadan az süre kala Lionel Messi iddiası gündeme geldi. Gazeteci Levent Tüzemen, Arjantinli yıldızın Galatasaray ile bir görüşme yaptığını ve 12 maçlık bir sözleşme talep ettiğini öne sürdü.

Ara transfer döneminin kapanmasına bir haftadan az bir süre kala Lionel Messi iddiası ses getirdi. Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen, Arjantinli süper starın sarı-kırmızılılarla bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.


Dünya Kupası'na hazır bir şekilde gitmek için Avrupa futboluna dönmek isteyen Lionel Messi'nin Galatasaray'a önerildiği ve bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

"12 MAÇLIK SÖZLEŞME TALEP ETTİ"

Kayserispor karşılaşması sonrası A Spor 90+1 programında konuşan Tüzemen, "Messi, sadece İstanbul'da oynamak ve deplasmana gitmemek kaydıyla 12 maçlık sözleşme istedi." ifadelerini kullandı.

Levent Tüzemen'in Lionel Messi açıklamaları şu şekilde;

