Lionel Messi'den Galatasaray'a 12 maçlık sözleşme talebi: Deneyimli gazeteci açıkladı

Ara transfer döneminin kapanmasına bir haftadan az süre kala Lionel Messi iddiası gündeme geldi. Gazeteci Levent Tüzemen, Arjantinli yıldızın Galatasaray ile bir görüşme yaptığını ve 12 maçlık bir sözleşme talep ettiğini öne sürdü.

3 /4 "12 MAÇLIK SÖZLEŞME TALEP ETTİ" Kayserispor karşılaşması sonrası A Spor 90+1 programında konuşan Tüzemen, "Messi, sadece İstanbul'da oynamak ve deplasmana gitmemek kaydıyla 12 maçlık sözleşme istedi." ifadelerini kullandı.