Lookman için resmi açıklama geldi: Anlaşma sağladık

18:291/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Atalanta Kulübü CEO’su Luca Percassi, Nijeryalı yıldız futbolcu Ademola Lookman'ın transferine ilişkin net bir açıklama yaptı.

Atletico Madrid ve Fenerbahçe’nin uzun süredir ilgilendiği Ademola Lookman transferinde sona gelindi. Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Nijeryalı yıldızın, Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığı netlik kazandı.

İspanyol ekibi, Lookman için Atalanta ile el sıkışmıştı. İtalyan ekibinden transferle ilgili resmi açıklama geldi.

Atalanta Kulübü'nün CEO’su Luca Percassi, Atletico Madrid ile tüm detaylarda sözlü anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Percassi, "Ademola Lookman transferi için Atletico Madrid ile tüm detaylarda sözlü olarak anlaştık. Şimdi bu maddeleri resmiyete dökme aşamasına geçiyoruz. Bu biraz zaman alıyor ama her şey olması gerektiği gibi giderse çok kısa süre içinde tamamlanacak" diye konuştu.

#Atalanta
#Fenerbahçe
#Ademola Lookman
#Atletico Madrd
