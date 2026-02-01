Lookman için resmi açıklama geldi: Anlaşma sağladık

Percassi, "Ademola Lookman transferi için Atletico Madrid ile tüm detaylarda sözlü olarak anlaştık. Şimdi bu maddeleri resmiyete dökme aşamasına geçiyoruz. Bu biraz zaman alıyor ama her şey olması gerektiği gibi giderse çok kısa süre içinde tamamlanacak" diye konuştu.