Mourinho gözünü dünya devine dikti: İtalya’nın gol kralını istiyor





Kariyer Özeti:

Gençlik Yılları: Vlahović, futbola Belgrad'daki Altina Zemun futbol okulunda başladı. Kısa bir süre OFK Beograd'da oynadıktan sonra, Sırbistan'ın önemli takımlarından Partizan'ın altyapısına geçti. Partizan'da profesyonel sözleşme imzaladı ve 2016'da Superliga'da ilk maçına çıktı.

Partizan: Partizan'da oynadığı dönemde, kulübün en genç gol atan oyuncusu olarak tarihe geçti. Bu performansıyla, büyük kulüplerin dikkatini çekti.

Fiorentina: 2018'de İtalyan kulübü Fiorentina'ya transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Serie A'nın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak kabul edildi. 2020-2021 sezonunda, 21 gol atarak Serie A'nın en golcü oyuncularından biri oldu ve "Serie A'da Yılın Genç Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Juventus: 2022'nin Ocak ayında Juventus'a 75 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Juventus'ta da etkili performanslar sergiledi ve takımın hücum hattında önemli bir rol oynamaya başladı.



