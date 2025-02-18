Mourinho gözünü dünya devine dikti: İtalya’nın gol kralını istiyor

Fenerbahçe’de sezon sonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Teknik direktör Jose Mourinho İtalyan deviyle sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyu gözüne dikti. Son kararı ise 25 yaşındaki futbolcu verecek. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Portekizli teknik adam yeni sezonda En-Nesyri'nin transfer olmasını göz önünde bulundurarak golcü arayışlarına başladı.
Europa Calcio'da yer alan habere göre; gelecek sezon hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, gözünü Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'e dikti.
SATMA KARARI ALINABİLİR
Zebralar, Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcü ile sözleşme yenileme sürecine girdi ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa yol ayrımı kararı alınabilir. Juventus'un 25 ile 30 milyon Euro arasında bonservis bedeli biçeceği ve Fenerbahçe'nin bunu ödemeye sıcak baktığı aktarıldı.
MOURİNHO ÇOK İSTEKLİ
Yaz transfer dönemi yaklaştıkça rekabetin kızışacağını bilen Jose Mourinho'nun ise bu transferin bitmesi için bastırmaya başladığı iddia edildi. Son kararın Vlahovic'te olduğunun altı çizilirken, yıldız ismin ya Juventus ile sözleşme yenileyeceği ya da Fenerbahçe'ye katılacağı belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Çizme ekibi ile bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 25 yaşındaki 1.90'lık santrfor, 13 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 60 milyon euro.
Dusan Vlahovic kimdir?
Dušan Vlahović, 28 Ocak 2000 tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da doğmuş profesyonel bir futbolcudur. Kariyerine santrafor pozisyonunda oynayarak başlamış ve şu anda Serie A kulübü Juventus'ta forma giymektedir.
Kariyer Özeti:
Gençlik Yılları: Vlahović, futbola Belgrad'daki Altina Zemun futbol okulunda başladı. Kısa bir süre OFK Beograd'da oynadıktan sonra, Sırbistan'ın önemli takımlarından Partizan'ın altyapısına geçti. Partizan'da profesyonel sözleşme imzaladı ve 2016'da Superliga'da ilk maçına çıktı.
Partizan: Partizan'da oynadığı dönemde, kulübün en genç gol atan oyuncusu olarak tarihe geçti. Bu performansıyla, büyük kulüplerin dikkatini çekti.
Fiorentina: 2018'de İtalyan kulübü Fiorentina'ya transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Serie A'nın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak kabul edildi. 2020-2021 sezonunda, 21 gol atarak Serie A'nın en golcü oyuncularından biri oldu ve "Serie A'da Yılın Genç Oyuncusu" ödülünü kazandı.
Juventus: 2022'nin Ocak ayında Juventus'a 75 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Juventus'ta da etkili performanslar sergiledi ve takımın hücum hattında önemli bir rol oynamaya başladı.