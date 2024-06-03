Mourinho'dan Arda Güler sorusuna dikkat çeken yanıt

Kendisi gelmek isterse neden olmasın. Dürüst olmam gerekirse Real Madrid gibi bir kulüpte oynadığınızda geri gelme niyetiniz olmaz. Kulübü gerçekten seviyorsa, kiralama bedeli ödemeyeceksek ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid karşılayacaksa neden olmasın.