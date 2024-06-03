Mourinho'dan Arda Güler sorusuna dikkat çeken yanıt

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Portekizli çalıştırıcı, Arda Güler sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.
Dün Ülker Stadı'nda taraftara açık düzenlenen imza töreninin ardından Portekizli çalıştırıcı, resmen Fenerbahçe'nin başına geçti.
Tecrübeli teknik adam ilk iş olarak Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi ve bir basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında Arda Güler'le ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Mourinho, dikkat çeken bir yanıt verdi.
Mourinho, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in Fenerbahçe'ye gelmek istemesi halinde onunla çalışmak isteyip istemediği sorusunu şöyle cevapladı:
Kendisi gelmek isterse neden olmasın. Dürüst olmam gerekirse Real Madrid gibi bir kulüpte oynadığınızda geri gelme niyetiniz olmaz. Kulübü gerçekten seviyorsa, kiralama bedeli ödemeyeceksek ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid karşılayacaksa neden olmasın.