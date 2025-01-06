Muslera Acun Ilıcalı'yı 'ti'ye aldı

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçta tartışılan pozisyonları hatırlatan Ilıcalı, "Torreira iyi bir aktör. Pozisyonu seyredin, eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi. Öbür tarafta hakemin gözü önünde hakemi alkışlayan futbolcuyu görüyoruz. Bütün dünyada bu sarı kart ama veremiyor. Bu sezon 35-40 tane sarı kart verilmemiş. Seni alkışlayan futbolcuya sarı kart veremezsen, son adamı düşürene vermezsen nasıl olacak? Gündemimiz Türkiye'de yaşanan hakem rezaleti" ifadelerini kullanmıştı.