Muslera Acun Ilıcalı'yı 'ti'ye aldı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Lucas Torreira'ya yönelik sözlerine gönderme yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Galatasaraylı Lucas Torreira'yı hedef almıştı.
Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçta tartışılan pozisyonları hatırlatan Ilıcalı, "Torreira iyi bir aktör. Pozisyonu seyredin, eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi. Öbür tarafta hakemin gözü önünde hakemi alkışlayan futbolcuyu görüyoruz. Bütün dünyada bu sarı kart ama veremiyor. Bu sezon 35-40 tane sarı kart verilmemiş. Seni alkışlayan futbolcuya sarı kart veremezsen, son adamı düşürene vermezsen nasıl olacak? Gündemimiz Türkiye'de yaşanan hakem rezaleti" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Acun Ilıcalı'nın Torreira ile ilgili bu sözlerine gönderme yaptı.
Uruguaylı eldiven, bugünkü idman öncesi kendisini çeken kameraya Torreira'yı göstererek, "Burada aktör. Yeni aktör Kıvanç" ifadelerini kullandı.
Lucas Torreira, Muslera'nın bu göndermesine gülerek karşılık verdi.
İşte Fernando Muslera'nın Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptığı o anlar