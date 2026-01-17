Ne yaptın Dembele! Futbol tarihinde nadir görülebilecek gollerden birine imza attı

Ligue 1'in 18. haftasında PSG, evinde Lille'i ağırladı. Mücadele Paris temsilcisinin 3-0'lık galibiyeti ile sona erdi. 64. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Dembele, tarihe geçecek bir gole imza attı. Fransız futbolcu kaleci Berke Özer’i önde yakaladı ve jeneriklik bir gol kaydetti.

1 /5 Ligue 1’in 18. haftasında PSG, Parc des Princes’te Lille’i konuk etti ve maçı 3-0’lık net bir skorla kazandı. Paris ekibi bu galibiyetle liderliğe yükseldi.



2 /5 Maçın yıldızı ise 2025 Ballon d’Or sahibi Ousmane Dembélé oldu. Fransız yıldız, önce 13. dakikada şık bir vuruşla skoru açtı, ardından 64. dakikada tarihe geçecek bir gole imza attı.



3 /5 Topu ceza sahası önünde alan Dembélé, dört Lille savunmacısını peşine taktı, driplingleriyle hepsini ekarte etti, bir an durup topu ayağıyla yere bastı ve sonra muhteşem bir lob (louche / chip) ile kaleci Berke Özer’in hatasını affetmedi.

4 /5 Top, savunmacıların üzerinden aşıp kalecinin tepesinden süzülerek tam direğin dibine, üst direğin altına düştü.