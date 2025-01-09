İspanya Süper Kupa Yarı Final maçında Real Madrid ve Mallorca karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Kral Kupası’nda Son 32 turunda Deportiva Minera’yı 5-0 mağlup eden Real Madrid bu kez Süper Kupa’da final için sahaya çıkacak. Milli yıldız Arda Güler’e Carlo Ancelloti’nin bu maçta ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. Peki, Real Madrid - Mallorca maçı nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Real Madrid - Mallorca canlı maç yayını linki…

1 /8 İspanya Süper Kupa yarı finalde Real Madrid ve Mallorca karşı karşıya geliyor.



2 /8 REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGI KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak.



3 /8 Maç tivibu SPOR 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

4 /8 İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera maçında 2 gol atan Arda Güler’in bu maçta forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.



5 /8 Milli yıldız Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor.



6 /8 İki takım 68. kez karşı karşıya gelecek.



7 /8 Real Madrid rakibine karşı 42 kez galip gelirken Mallorca ise 13 kez galip geldi. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı.