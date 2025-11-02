Yeni Şafak
Real Madrid'de Arda Güler oynadı: Fenerbahçe 100 milyon daha kazandı

2/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Real Madrid'in Valencia ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, Fenerbahçe'ye 100 milyon TL kazandırdı.

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid sahasında Valencia'yı 4-0 mağlup etti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler 1 asist yaparken, 45 dakika sahada kaldı.

İlk yarıda sakatlık yaşayan milli oyuncunun, tedbir amaçlı olarak ikinci yarıda oyundan alındığı öğrenildi.

Arda Güler, Valencia maçıyla birlikte Real Madrid formasıyla 75. kez sahaya çıktı.

Real Madrid formasıyla 75. maçına çıkan Arda Güler, sözleşme gereği Fenerbahçe'ye 2 milyon euro (yaklaşık 100 milyon TL) bonus kazandırdı.

Şimdiye kadar bu transferden toplamda 26 milyon euro kazanan Fenerbahçe, Arda'nın 50 maçta daha forma giymesiyle toplam kazancı 30 milyon euro olacak.

