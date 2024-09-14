Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Sociedad maçında ilk 11'de mi?

İspanya LaLiga 5. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'a konuk oluyor. Madrid sahadan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Sociedad karşısındaki ilk 11'i belirledi. Sporseverler, Arda Güler'in ilk 11'de forma şansı giyip giymeyeceğini merak ediyor. İşte Real Sociedad-Real Madrid maçının 11'leri...
LaLiga 5. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
8 puanla üçüncü sırada yer alan Madrid, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.
Real Sociedad'da ise tek hedef mücadeleden en az bir puan almak.
REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Sociedad - Real Madrid maçı 14 Eylül Cumartesi saat 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.
Reale Arena'da oynanacak mücadele öncesi Carlo Ancelotti'nin muhtemel 11'i şöyle;
ARDA GÜLER, REAL SOCİEDAD MAÇINDA İLK 11 Mİ?
Real Madrid; Courtois, Militao, Rüdiger, Carvajal, Mendy, Valverde, Modric, Arda Güler, Rodrygo, Vinicius, Mbappe.