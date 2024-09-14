|
Spor

Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Sociedad maçında ilk 11'de mi?

17:39 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

İspanya LaLiga 5. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'a konuk oluyor. Madrid sahadan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Sociedad karşısındaki ilk 11'i belirledi. Sporseverler, Arda Güler'in ilk 11'de forma şansı giyip giymeyeceğini merak ediyor. İşte Real Sociedad-Real Madrid maçının 11'leri...

1/ 6

LaLiga 5. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

2/ 6

8 puanla üçüncü sırada yer alan Madrid, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

3/ 6

Real Sociedad'da ise tek hedef mücadeleden en az bir puan almak.


4/ 6

REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?


Real Sociedad - Real Madrid maçı 14 Eylül Cumartesi saat 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.


5/ 6

Reale Arena'da oynanacak mücadele öncesi Carlo Ancelotti'nin muhtemel 11'i şöyle;

6/ 6

ARDA GÜLER, REAL SOCİEDAD MAÇINDA İLK 11 Mİ?


Real Madrid; Courtois, Militao, Rüdiger, Carvajal, Mendy, Valverde, Modric, Arda Güler, Rodrygo, Vinicius, Mbappe.


#Real Madrid
#Real Sociedad
#LaLiga
39 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasada taşerona kadro, 3600 ek gösterge, TYP, ev hanımlarına emeklilik şeması oluştu