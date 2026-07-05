Resmen açıklandı! Mourinho dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna kattı

Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin en çok konuşulacak hamlelerinden biri resmen gerçekleşti ve İspanyol devi Real Madrid CF, sağ bek pozisyonuna dünyaca ünlü bir takviye yaptı. Eflatun-beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen 30 yaşındaki Hollandalı yıldız Denzel Dumfries'i kadrosuna kattığını kulüp kanalları aracılığıyla resmen duyurdu.

1 /7 Real Madrid CF, yaz transfer dönemindeki ilk büyük hamlelerinden birini gerçekleştirdi. İspanyol devi, FC Internazionale Milano forması giyen Hollandalı yıldız Denzel Dumfries'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.



2 /7 Kulüpten yapılan duyuruyla birlikte Denzel Dumfries'in transferi resmiyet kazanırken, deneyimli sağ bekin yeni sezonda Real Madrid forması giyeceği kesinleşti.



3 /7 Sağ kanada önemli takviye Son yıllarda Inter'de sergilediği başarılı performansla Avrupa'nın en dikkat çeken sağ bekleri arasında gösterilen Dumfries, hücuma verdiği katkı ve fizik gücüyle öne çıkıyor.



4 /7 Real Madrid'in, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında transfer ettiği Hollandalı yıldızın, sağ bek pozisyonunda rekabeti artırması bekleniyor.

5 /7 Inter kariyerine veda etti Inter formasıyla birçok önemli başarı yaşayan Denzel Dumfries, İtalya'da geçirdiği dönemde Serie A ve Avrupa kupalarında gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.



6 /7 Hollandalı futbolcu, artık kariyerini İspanya La Liga'da sürdürürken, Real Madrid formasıyla hem lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyecek.

