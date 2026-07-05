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Resmi açıklama geldi: Fenerbahçe'de iki yeni transfer Avusturya kampına götürülmedi

Resmi açıklama geldi: Fenerbahçe'de iki yeni transfer Avusturya kampına götürülmedi

14:565/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
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Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını geride bırakan Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu planlaması kapsamında gerçekleştireceği Avusturya kampının yolunu tuttu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamayla birlikte, hazırlıkların ikinci etabı için Windischgarsten bölgesine gidecek 36 kişilik dev kamp kadrosu resmen ilan edildi.

Fenerbahçe, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Avusturya kampının kadrosunu resmen açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıkların ikinci etabı için bugün Avusturya'ya hareket ederken kamp kafilesinde dikkat çeken eksikler yer aldı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin 36 kişilik Avusturya kamp kadrosu belli olurken, yaz transfer döneminde kadroya katılan Vedat Muriqi ile genç yetenek Amara Diouf kafilede yer almadı.


İki yeni transfer kadroya alınmadı

Sarı-lacivertli taraftarların merakla beklediği kamp listesinde Vedat Muriqi ve Amara Diouf'un bulunmaması dikkat çekti. İki futbolcunun neden kadroya dahil edilmediğine ilişkin kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


Teknik heyetin oyuncuların fiziksel durumları, bireysel çalışma programları veya transfer süreçleri doğrultusunda bu kararı aldığı değerlendiriliyor.


Hazırlıklar Avusturya'da devam edecek

Fenerbahçe, Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde gerçekleştireceği kampta yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek. Sarı-lacivertliler burada kondisyon çalışmalarının yanı sıra hazırlık maçlarıyla da yeni sezona hazırlanacak.


Teknik direktör ve ekibi, kamp sürecinde oyuncuların son durumunu yakından takip ederek yeni sezonun ideal kadrosunu şekillendirmeyi hedefliyor.


Öte yandan kamp kadrosunda yer almayan futbolcuların durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Özellikle yeni transferler Vedat Muriqi ve Amara Diouf'un takıma ne zaman katılacağı merak konusu olmaya devam ediyor.


#Trabzonspor
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#Vedat Muriqi
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