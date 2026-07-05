Resmi açıklama geldi: Fenerbahçe'de iki yeni transfer Avusturya kampına götürülmedi

İki yeni transfer kadroya alınmadı

Sarı-lacivertli taraftarların merakla beklediği kamp listesinde Vedat Muriqi ve Amara Diouf'un bulunmaması dikkat çekti. İki futbolcunun neden kadroya dahil edilmediğine ilişkin kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



