Rıdvan Dilmen Galatasaray-Juventus eşleşmesi için yüzde verdi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor galibiyeti sonrası Galatasaray’ın yeni transferi Noa Lang’ı övdü. Dilmen, Juventus eşleşmesi için 'Şanslar eşit' dedi.
Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup ederek haftayı farklı galibiyetle kapattı.
Karşılaşmanın ardından Sports Digitale YouTube kanalında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların yeni transferi Noa Lang hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Hollandalı futbolcunun özelliklerine değinen Dilmen, “Lang’ı Napoli ve PSV’de izlemiştik. Öncelikle Lang, Barış’ın ve Yunus’un uyumaması gereken bir oyuncu; eğer uyurlarsa formayı alabilir. Boş oynamıyor, içeri kat edebiliyor, dripling yapabiliyor, pas zamanlamaları iyi. Galatasaray’ın iyi bir oyuncu aldığını düşünüyorum” dedi.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşmesini de değerlendirdi. Orta saha transferi beklentisinin düşük olduğunu belirten Dilmen, “Bu seviyede Real Madrid ve Barcelona çıkarsa geçmiş olsun. Onların bir tık altında Atletico Madrid var. Juventus’la eşleşilmiş olması bu nedenle daha iyi” ifadelerini kullandı.
Atletico Madrid’in Lookman transferine dikkat çeken Dilmen, İtalyan ekibiyle ilgili olarak ise “Juventus her istediği transferi yapamıyor ama bu, Juventus çantada keklik demek değil. Galatasaray ile şanslarının eşit olduğunu düşünüyorum. Juventus büyük kulüp ama şu anda büyük takım değil” şeklinde konuştu.