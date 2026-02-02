Rıdvan Dilmen Galatasaray-Juventus eşleşmesi için yüzde verdi

Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşmesini de değerlendirdi. Orta saha transferi beklentisinin düşük olduğunu belirten Dilmen, “Bu seviyede Real Madrid ve Barcelona çıkarsa geçmiş olsun. Onların bir tık altında Atletico Madrid var. Juventus’la eşleşilmiş olması bu nedenle daha iyi” ifadelerini kullandı.