Rıdvan Dilmen'den derbi iddiası: "Yüzde bin olur" dedi

"4 puan kaybetse..."





"Çok konuşuluyor psikolojik üstünlük kimde diye. Muhtemel 4'e düşeceğini yine hesaplıyordur hoca. Burada kamuoyunda büyük bir baskı altında Okan Buruk, bunu görüyoruz. Onu hissedebiliyorum ben. Farklı kazanmak başka bir güven getirir. 9 hafta var 27 puan var. 4 puan kaybetse, rakip her maçı kazansa dahi şampiyonum diye hesap yapıyor."