Rıdvan Dilmen'den derbi iddiası: "Yüzde bin olur" dedi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Dilmen, 29. haftada oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili hakem tahminini de iddialı bir şekilde açıkladı.
Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası HT Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:
"Bu maçı farklı kazanmak başak bir güven getirir. Özellikle Alanyaspor maçındaki üç puan çok kritikti."
"Galatasaray sadece psikolojik olarak değil, taktik ve fiziksel olarak problemler yaşadı. Bu maç da yanıltıcı olmamalı. Skorun farklı olması, hocanın ve oyuncuların güveninin arttırmıştır."
"Morata on numara falan değil. Bildiğin 9 numara. Gerçek on numara, kuvvetli olduğu zaman Mertens'tir. Bunlar çakma 10 numaradır. İyi niyetten gelirler geriye."
"İspanya'dan gelmesinin avantajını golde görüyoruz. 10 oyuncudan 8'i orada şut atardı. Galatasaray'a geldiğinden beri yaptığı en iyi iş bu asistti. 'Orada Osimhen'in olması gerekiyor' diyor. Topu tutsa, 'Osimhen acaba nerede' derse olmaz."
"4 puan kaybetse..."
"Çok konuşuluyor psikolojik üstünlük kimde diye. Muhtemel 4'e düşeceğini yine hesaplıyordur hoca. Burada kamuoyunda büyük bir baskı altında Okan Buruk, bunu görüyoruz. Onu hissedebiliyorum ben. Farklı kazanmak başka bir güven getirir. 9 hafta var 27 puan var. 4 puan kaybetse, rakip her maçı kazansa dahi şampiyonum diye hesap yapıyor."
"Derbide yabancı hakem olacak"
"Benim şahsi fikrim, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde bu tartışmalar varken 'Yüzde 1 milyon yabancı hakem' dedim. Şimdi abartmayacağım öyle, yüzde bin olur yabancı hakem Beşiktaş-Galatasaray. Yerli hakemle oynatacaklarını düşünmüyorum. Orta hakemi yabancı getirmek istemiyor olabilirler ama hiç şansları yok. Tahminim Beşiktaş-Galatasaray, Fenerbahçe-Trabzonspor maçları yabancı hakem olacak."