Robert Lewandowski'den Fenerbahçe kararı

G: 25/11/2025, Salı
Barcelona forması giyen Robert Lewandowski için resmi adım atan Fenerbahçe, Polonyalı yıldızdan yanıt aldı. Katalan deviyle sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan golcü isim kararını verdi.

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, forvet transferi için gözüne Barcelona forması giyen yıldız golcü Robert Lewandowski'yi kestirdi.

Polonyalı forvet oyuncusuna teklifini ileten sarı-lacivertliler, Lewandowski'den beklediği yanıtı alamadı.

Sky Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Robert Lewandowski'ye somut ilgi gösterdi ancak 37 yaşındaki forvet oyuncusu bu teklifi reddetti.

Lewandowski'nin en azından sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmak istediği, ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

Bu sezon Katalan devinde 13 karşılaşmaya çıkan Polonyalı forvet oyuncusu, 8 kez fileleri havalandırdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewandowski'nin +1 yıl opsiyonu da bulunuyor.

