Samsunspor başkanından Mourinho bombası: ‘Tüm Türkiye o videoyu görsün!’

Böylece oyundan çıkmak zorunda kalmazsınız. Bu kuralı hiç duymamıştık. Bir kere topu kafayla karşıladım. Gary kendini yere bırakırsa, ben de bırakırdım. Bir kere hakem ikimizin dışarı çıkmasını istedi. Ben de 'Hayır, bu kural değil, yan hakeme sorun' dedim.