Santiago Bernabeu'da inanılmaz görüntü: Tüyleri diken diken eden anlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid, evinde karşılaştığı Kenan Yıldız’lı Juventus’u 1-0 mağlup etti. 74 dakika oyunda kalan Arda Güler, Santiago Bernabeu'yu ayağa kaldırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı’nda İtalyan temsilcisi Juventus’u konuk etti.
Real Madrid, 57. dakikada Jude Bellingham’ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Mücadeleye 11’de başlayan Arda Güler, 74. dakikada yerini Eduardo Camavinga bıraktı.
İtalyan ekibinde ise kaptan olarak maça başlayan Kenan Yıldız ise 75 dakika sahada kaldı.
Real Madrid'de Arda Güler oyundan çıkarken Santiago Bernabeu'da inanılmaz anlar yaşandı.
Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler'i, 84 bin kişi ayakta alkışladı.
Milli oyuncumuz tribünleri selamladıktan sonra yerine geçti.