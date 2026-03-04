Yeni Şafak
Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor: Sezon sonu transfer gerçekleşecek

18:514/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy'un transferi gerçekleşebilir. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Cagliari transferi gerçekleştirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlıların kasasına girecek muhtemel ücret belli oldu.

Beşiktaş’ın sezon başında İtalya’ya kiraladığı Semih Kılıçsoy’un geleceği netleşiyor. Genç oyuncunun performansından memnun kalan Cagliari’nin, sözleşmede yer alan 12 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A temsilcisi, milli futbolcunun bonservisini almak için resmi adımları sezon bitmeden atıyor. Kulüp yönetiminin, satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte Semih’e uzun vadeli yeni bir sözleşme teklif edecek.

Genç forvet oyuncusu İtalya Serie A'da 18 karşılaşmada forma giyerken, 4 kez fileleri havalandırdı.

