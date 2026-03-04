Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor: Sezon sonu transfer gerçekleşecek

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A temsilcisi, milli futbolcunun bonservisini almak için resmi adımları sezon bitmeden atıyor. Kulüp yönetiminin, satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte Semih’e uzun vadeli yeni bir sözleşme teklif edecek.