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Serdar Dursun Galatasaray maçına damga vurdu: Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Serdar Dursun Galatasaray maçına damga vurdu: Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

21:266/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Alanyaspor forması giyen Serdar Dursun, Galatasaray maçının 90+5. dakikasında kaçırdığı gol pozisyonu sonrası sosyal medyada alay konusu oldu. Fenerbahçeli taraftarlar eski oyuncusuna tepki gösterirken Galatasaraylı taraftarlar teşekkür mesajları gönderdi.

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Yunus Akgün kaydetti.

Alanyasporlu Serdar Dursun maçın 90+5. dakikasında kaçırdığı gol pozisyonuyla sosyal medyada sporseverler tarafından alay konusu oldu.

Dursun, müsait pozisyonda Muslera'nın kalesini terk ettiği pozisyonda topu dışarı attı.

Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon Karagümrük forması giyerken Galatasaray maçında kaleye giden topa müdahale ederek dışarı atmıştı.

Yaşananların ardından maç sonu Fenerbahçeli taraftarlar eski oyuncusuna tepki gösterirken Galatasaraylı taraftarlar 'Teşekkürler Serdar Dursun' ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Alanyaspor
#Serdar Dursun

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