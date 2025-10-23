Sergen Yalçın: ‘Benim için maçın en güzel anı buydu’

Bu oyunun böyle olmasını biz istedik. Sonrasında Ndidi'nin kafa golü geldi. Benim için maçın en güzel anı buydu. O pozisyonları antrenmanda özellikle çalıştık. Ndidi üzerinden çalışmıştık. Bu golün de gelmesi bir hocanın çalıştığı şeylerin gerçekleştiğini görmesi her hocayı mutlu eder.



