Sergen Yalçın: ‘Benim için maçın en güzel anı buydu’

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftası erteleme maçında dün akşam Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek moral buldu. Maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;
"Bizim için zor bir oyun oldu. İçeride hiç olmaması gereken bir sonuçla karşılaştık. Tabii bu oyuncuların moralini bozmuştu. Biraz rakibin gelmesini bekledik bu maçta, bugün için doğru oyun gibi göründü. Rakibin hatalarından faydalanmak istedik.
Bu oyunun böyle olmasını biz istedik. Sonrasında Ndidi'nin kafa golü geldi. Benim için maçın en güzel anı buydu. O pozisyonları antrenmanda özellikle çalıştık. Ndidi üzerinden çalışmıştık. Bu golün de gelmesi bir hocanın çalıştığı şeylerin gerçekleştiğini görmesi her hocayı mutlu eder.
Taraftarımızın beklentisi çok yüksek farkındayız. Çok kolay değil. Taraftarımızın acı çektiğini de biliyoruz ama takım yeni, ekibimiz yeni. Biraz dayanabilirsek, zamanımız olursa Beşiktaş'ın çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.
Bugün için mutluyuz. İnşallah hafta sonu da kazanıp yolumuza devam ederiz."