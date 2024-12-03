Sergen Yalçın’dan şampiyonluk açıklaması: ‘Farkı kapatma ihtimali yok’

Trendyol Süper Lig’de ilk devrenin bitmesine 3 hafta kaldı. Galatasaray bu hafta Eyüpspor ile berabere kalsa da 35 puanla liderliğini korudu. Fenerbahçe ise Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ederek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3’e düşürdü. Sergen Yalçın kritik Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluk hakkında konuştu. Yalçın, Süper Lig ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. İşte detaylar.
Sergen Yalçın, 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İki takım için de zorlu bir maç olacağını belirten Yalçın, Süper Lig ile ilgili de bir iddiada bulundu. Sergen Yalçın'ın Ekol TV'de yaptığı açıklamalar şöyle:
"İki taraf için de hiç kolay bir derbi olmayacak. Beşiktaş için zaten çok ciddi, sıkıntılı bir maç.
Fenerbahçe için de kopma maçı. Fenerbahçe'nin bir mağlubiyeti Galatasaray'ı çok rahatlatır.
20 hafta daha Galatasaray lider kalır öyle bir şey olursa, yakalayamazsın. 6 puan bu ligde çok ciddi bir fark. İnsanlar bunu anlamıyor herhalde.
Bu ligde 8 puanı kapatma ihtimalin yok çünkü bizde öyle bir lig yok şu anda.
Bundan 8 sene önceki lig olsaydı kapatırdın. Şu anda 8-9 puan farkın ligde kapanma ihtimali yok.
Sürpriz olur, mucize olur o başka ama rayında giden bir ligde 8-9 puan kapanmaz, çok zor.