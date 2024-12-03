Sergen Yalçın’dan şampiyonluk açıklaması: ‘Farkı kapatma ihtimali yok’

Trendyol Süper Lig’de ilk devrenin bitmesine 3 hafta kaldı. Galatasaray bu hafta Eyüpspor ile berabere kalsa da 35 puanla liderliğini korudu. Fenerbahçe ise Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ederek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3’e düşürdü. Sergen Yalçın kritik Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluk hakkında konuştu. Yalçın, Süper Lig ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. İşte detaylar.

1 /8 Sergen Yalçın, 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



2 /8 İki takım için de zorlu bir maç olacağını belirten Yalçın, Süper Lig ile ilgili de bir iddiada bulundu. Sergen Yalçın'ın Ekol TV'de yaptığı açıklamalar şöyle:



3 /8 "İki taraf için de hiç kolay bir derbi olmayacak. Beşiktaş için zaten çok ciddi, sıkıntılı bir maç.

4 /8 Fenerbahçe için de kopma maçı. Fenerbahçe'nin bir mağlubiyeti Galatasaray'ı çok rahatlatır.

5 /8 20 hafta daha Galatasaray lider kalır öyle bir şey olursa, yakalayamazsın. 6 puan bu ligde çok ciddi bir fark. İnsanlar bunu anlamıyor herhalde.



6 /8 Bu ligde 8 puanı kapatma ihtimalin yok çünkü bizde öyle bir lig yok şu anda.

7 /8 Bundan 8 sene önceki lig olsaydı kapatırdın. Şu anda 8-9 puan farkın ligde kapanma ihtimali yok.

