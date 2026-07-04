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Süper Lig'de Odegaard bombası: Menajeriyle anlaşma sağlandı

Süper Lig'de Odegaard bombası: Menajeriyle anlaşma sağlandı

11:184/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
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Yeni sezonda Avrupa'da ses getirmek isteyen Süper Lig devi, gözünü Arsenal'in yıldızına dikti. Martin Odegaard'ın menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmede tarafların el sıkıştığı iddia edildi. İngiliz ekibinin oyuncu için istediği bonservis de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon elde ettiği son 16 turu başarısının üzerine çıkmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını dünya yıldızları üzerinden sürdürüyor.

Dries Mertens'ten sonra oyunu yönlendirecek, kritik anlarda sorumluluk alabilecek bir 10 numara eksikliği yaşayan sarı-kırmızılılarda gündeme flaş bir isim geldi.

Bruno Fernandes'in ardından bu kez Arsenal'in Norveçli yıldızı Martin Odegaard'ın Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu öne sürüldü.

Sözcü'nün haberine göre, 27 yaşındaki futbolcunun menajeri geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede sarı-kırmızılı kulübün hedefleri anlatılırken, maaş şartlarının da masaya yatırıldığı belirtildi. Tarafların ilk görüşmeden olumlu ayrıldığı ve el sıkıştığı iddia edildi.

Oyun zekâsı, pas kalitesi ve liderlik özellikleriyle Avrupa'nın en önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Odegaard'ın projeye sıcak baktığı öne sürülürken, Galatasaray'ın şimdi Arsenal ile bonservis pazarlıklarına başlaması bekleniyor.

2028 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan Norveçli yıldız için Arsenal'in yaklaşık 40 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Galatasaray yönetiminin bu rakamı aşağı çekmek için girişimlerini sürdüreceği ifade edildi.

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