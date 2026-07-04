Süper Lig'de Odegaard bombası: Menajeriyle anlaşma sağlandı

2028 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan Norveçli yıldız için Arsenal'in yaklaşık 40 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Galatasaray yönetiminin bu rakamı aşağı çekmek için girişimlerini sürdüreceği ifade edildi.