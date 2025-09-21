Süper Lig'den rekor bedelle ayrılmıştı! Yeni takımında gollerini sıralıyor

Süper Lig'e bu yaz transfer döneminde rekor bonservis bedeliyle veda eden golcü oyuncu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni takımıyla 4 maça çıkan 23 yaşındaki genç yıldız, şimdiden 2 gol kaydetti.
Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Köln'ü ağırladı. Leipzig Stadyumu'nda oynanan müsabaka 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Göztepe'nin rekor bonservis bedeliyle Leipzig'e sattığı Romulo, 44. dakikada attığı golle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.
Brezilyalı santrafor, Bundesliga'da 2. kez fileleri havalandırdı.
Ev sahibinin diğer golleri 13. dakikada Forzan Assan Ouedraogo ve 45. dakikada David Raum'dan geldi. Köln'e ise 23. dakikada Jan Thielmann'ın attığı gol yetmedi.
Leipzig bu galibiyetle puanını 9 yaptı ve 2. sırada yer aldı, Köln ise 7 puanla 4. basamakta bulunuyor.