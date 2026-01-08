Süper Lig’in eski yıldızından şok Van Dijk itirafı: ‘Bir sandviçi paylaşırdık’

Şimdilerde Sarıyer forması giyen eski Süper Lig yıldızı, dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak kabul edilen Van Dijk ile yaşadığı zor günleri anlattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'in deneyimli sol beki Ömer Bayram, İHA muhabirine özel açıklamalar yaptı.
Van Dijk ile hala görüştüklerini belirten Ömer Bayram, "Hala iletişimimiz var. Onun da yoğun bir maç programı var. Onunla gurur duyuyorum" dedi. Çocukluk yıllarına değinen oyuncu, "Semtten dolayı çok genç yaşta dışarıda, sokakta, halı sahalarda beraberdik. Ben ona orta kesmeyi, o da kafa vurmayı severdi. Birbirimize ters toplar atardık. Birbirimize çok şey kattık" ifadelerini kullandı.
''Bir sandviçi paylaşırdık''
Geçmişte yaşadıkları zorlu günleri de paylaşan futbolcu, "Beraber çarşıya giderdik, ikimizin cebinde de ikişer Euro olurdu. Bir sandviçi paylaşırdık. Oralardan buralara geldik" sözleriyle ifade etti.
''Galatasaray'da oynamasını dört gözle bekliyorum''
Van Dijk'ın Galatasaray ihtimaliyle ilgili de konuşan Bayram, "Bayağı etkilendiğini söyleyebilirim. Ben ona her zaman 'Umarım seni bir gün Galatasaray'da görebilirim' dedim. Olumsuz bir durum yok ama karar onun. Böyle bir şey olursa çok sevinirim. Açıkçası Galatasaray'da oynamasını dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
''Hayalimde her zaman Galatasaray vardı''
Kendi kariyer yolculuğuna da değinen Ömer Bayram, "Ben hayal edemeyeceğim başarılara imza attım. Kendim için hayalimde her zaman Galatasaray'da oynamak vardı" diye konuştu. Van Dijk'ı dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak nitelendiren oyuncu, "Bana sorarsanız dünyanın en iyi stoperlerinden biri Van Dijk. Onun yeri bende her zaman farklı" dedi.