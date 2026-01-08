Süper Lig’in eski yıldızından şok Van Dijk itirafı: ‘Bir sandviçi paylaşırdık’

''Galatasaray'da oynamasını dört gözle bekliyorum''

Van Dijk'ın Galatasaray ihtimaliyle ilgili de konuşan Bayram, "Bayağı etkilendiğini söyleyebilirim. Ben ona her zaman 'Umarım seni bir gün Galatasaray'da görebilirim' dedim. Olumsuz bir durum yok ama karar onun. Böyle bir şey olursa çok sevinirim. Açıkçası Galatasaray'da oynamasını dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.



