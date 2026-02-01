Tedesco dünyaca ünlü golcüyü reddetti

Ademola Lookman transferinden sonuç alamayan Fenerbahçe’ye bu kez dünyaca ünlü yıldız futbolcu önerildi. Ancak teknik direktör Domenico Tedesco’dan transfere veto geldi.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Ademola Lookman transferi suya düştü.
Nijeryalı futbolcunun Atletico Madrid’e imza atmaya hazırlanmasının ardından sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi.
Napoli forması giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku, Lookman transferinin iptal olmasının ardından bu sabah Fenerbahçe’nin gündemine yeniden geldi. Dünya Kupası öncesi kiralama formülünün masaya yatırıldığı bildirildi.
TRT Spor Fenerbahçe muhabiri Doruk Tecimer’in aktardığına göre, teknik direktör Domenico Tedesco, Lukaku’nun sakatlıktan yeni çıkıyor olması nedeniyle bu transfere onay vermedi ve süreci veto etti.
Romelu Lukaku, sakatlığı sebebiyle bu sezon sadece 3 maçta 20 dakika süre alabildi.
32 yaşındaki yıldız golcünün İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.