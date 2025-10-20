Top toplayıcı çocuk öyle bir şey istedi ki Arda Güler şaştı kaldı

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Getafe karşısında takımına galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Top toplayıcı çocuğun maç sonu milli futbolcudan talebi ise sosyal medyada gündem oldu.
Real Madrid, La Liga'nın 9. haftasında deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geldi.
Eflatun-beyazlı takımda forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Maçın 65. dakikasında Camavinga'nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, Mbappe'ye yaptığı asistle takımının 1-0 galibiyetinde başrolü oynadı.
Real Madrid bu galibiyete puanını 24'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Getafe ise 11 puanla 12. sırada yer aldı.
Öte yandan Arda Güler, karşılaşmanın ardından top toplayıcı çocuğun talebi sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.
Top toplayıcı çocuk, son düdüğün ardından kenara gelen Arda Güler'den şortunu istedi.
Talep sonrası şaşıran Arda, top toplayıcı çocuğa sarılarak tünele doğru hareket etti. Bu anlar La Liga'nın resmi hesabından paylaşıldı.
Top toplayıcı çocuğun Arda Güler'den şortunu istediği anlar