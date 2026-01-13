Yeni Şafak
Torreira'dan gece yarısı flaş paylaşım

09:5613/01/2026, Salı
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'dan gece yarısı flaş bir paylaşım geldi. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Lucas Torreira bir paylaşım yaptı.

Lucas Torreira paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


"Birkaç gün geçmesine rağmen üzüntü ve sıkıntı çok büyük. Mağlubiyet acıtmalı ve acıtıyor da. Ancak yaşananlara vereceğimiz tepki çok daha önemli. Gerçeği kabul etmek ve sorumluluk almak gerekiyor. En iyi halimizde değildik ve bunun farkındayız. Bu takım başka bir görüntü vermeye alışık. Bu forma her gün senden daha fazlasını ister; bu yüzden ayağa kalkacağız ve sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."

#Lucas Torreira
#Galatasaray
#Süper Lig
