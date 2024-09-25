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UEFA Avrupa Ligi’nin en değerli takımları açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 10’da

UEFA Avrupa Ligi’nin en değerli takımları açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 10’da

15:4625/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla birlikte başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray evinde saat 22.00’de PAOK’u konuk edecek. UEFA, ilk hafta mücadeleleri öncesinde Avrupa Ligi’nin en değerli 10 takımını açıkladı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe listede ilk 10’da yer aldı. İşte detaylar.

2024/25 sezonu UEFA Avrupa Ligi bu akşam başlıyor. 

36 takımın katıldığı organizasyonda, her ekip 8 maç yapacak. 

İlk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise çift maçlı eleme turlarında son 16’ya kalmaya çalışacak.


İlk 24 dışında kalan takımlar ise Avrupa serüvenine veda edecek.


Final karşılaşması ise 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentinde, San Mames Stadı’nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden en değerli takımları açıklandı.


Fenerbahçe ve Galatasaray listede ilk 10’da yer aldı. İşte listenin tamamı;


10- FENERBAHÇE - 231 MİLYON EURO

9- FRANKFURT - 248 MİLYON EURO

8- LYON - 266 MİLYON EURO

7- GALATASARAY - 288 MİLYON EURO

6- ATHLETİC BİLBAO - 319 MİLYON EURO

5- PORTO - 334 MİLYON EURO

4- ROMA - 339 MİLYON EURO

3- REAL SOCİEDAD - 431 MİLYON EURO

2- TOTTENHAM - 768 MİLYON EURO

1- MANCHESTER UNİTED - 857 MİLYON EURO 

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi

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