Van Persie kendi takımından Fenerbahçe’ye yıldız veriyor: Bizzat devreye girecek!

Persie, oyuncusunu kaybetmek istemese de kulübüne para kazandırmak ve Fenerbahçe'ye yardımcı olmak için Timber'la görüşerek, ikna etmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler de daha önce önerdiği maaşı çok daha üzerine çıkma kararı aldı ve Timber'a senelik 6 milyon euro civarında ücret teklif edecek.



