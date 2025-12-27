Yeni Şafak
Van Persie kendi takımından Fenerbahçe’ye yıldız veriyor: Bizzat devreye girecek!

13:5627/12/2025, Cumartesi
G: 27/12/2025, Cumartesi
Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Kulübün eski yıldızlarından Robin van Persie Teknik direktör Tedesco'nun listesindeki bir numaralı isim olan Quinten Timber için bizzat devreye giriyor. Hollandalı futbol adamı, öğrencisini Fenerbahçe’ye gelmesi için ikna etmeye çalışacak. İşte detaylar.

Devre arasında orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir numaralı hedef olarak yeniden Quinten Timber'ı belirledi.


24 yaşındaki oyuncuyla daha önce bir görüşme yapılmış ancak Timber, Fenerbahçe'nin bu teklifini 'teşekkür ederim. Önceliği Avrupa'nın 5 büyük ligi' diyerek kibarca reddetmişti.


Fakat Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco'yla yaptığı transfer görüşmesinin ardından yeniden Hollandalı yıldıza öncelik verdi.


İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Sarı-lacivertliler, Feyenoord teknik direktörü olan eski yıldızları Robin van Persie'yi devreye sokma kararı aldı ve Timber'a Fenerbahçe'yi anlatmasını istedi.



Persie, oyuncusunu kaybetmek istemese de kulübüne para kazandırmak ve Fenerbahçe'ye yardımcı olmak için Timber'la görüşerek, ikna etmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler de daha önce önerdiği maaşı çok daha üzerine çıkma kararı aldı ve Timber'a senelik 6 milyon euro civarında ücret teklif edecek.


TRANSFERDE ZORLU RAKİPLER


Fenerbahçe'nin yanı sıra Quinten Timber'ı Serie A'nın son şampiyonu Napoli, İngiliz ekibi Brentford ile Alman devleri Borussia Dortmund, Leipzig ve Bayer Leverkusen de takip ediyor. Ancak en ısrarcı takım sarı-lacivertliler...


VAN PERSİE İLE 22 MAÇA ÇIKTI


2022'de Utrecht'ten 7 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Quinten Timber, Feyenoord'un önemli isimlerinden biri...


En iyi dönemini Arne Slot'la yaşasa da Robin van Persie'nin de vazgeçilmezlerinden oldu.. Timber, van Persie yönetiminde 22 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

#Robin Van Persie
#Fenerbahçe
#Quinten Timber
