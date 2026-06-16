Volkan Demirel'e 1,5 milyon dolarlık teklif

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibinde yer alacağı konuşulan Volkan Demirel'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 44 yaşındaki çalıştırıcının yurt dışından bir teklif aldığı belirtildi.
Fenerbahçe’de başkan Aziz Yıldırım’ın Aykut Kocaman’ı teknik direktörlük görevine getirmesi beklenirken, deneyimli çalıştırıcının ekibinde yer alması planlanan Volkan Demirel için sürpriz bir teklif ortaya çıktı.
Sport24’ün haberine göre, ismi açıklanmayan bir Bakü kulübü genç teknik adamla iletişime geçti.
Haberde, Azerbaycan ekibinin Demirel ile görüşme yaptığı ve 44 yaşındaki çalıştırıcının bu fikre sıcak baktığı ifade edildi.
İddiaya göre Volkan Demirel, yurt dışı ihtimaline olumlu yaklaşırken yıllık 1,5 milyon dolar seviyesinde bir maaş talebinde bulundu.
Demirel daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği gibi takımlarda teknik direktörlük yapmıştı.