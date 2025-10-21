Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Xabi Alonso'dan Arda Güler için dikkat çeken benzetme: İkisinin karışımı

Xabi Alonso'dan Arda Güler için dikkat çeken benzetme: İkisinin karışımı

16:4321/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
<p></p>

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Real Madrid-Juventus maçında karşı karşıya gelecek milli futbolculardan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.

Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda İtalya'nın Juventus takımına karşı oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in takımın eski oyuncularından Mesut Özil'in oyun stiline yakın olup olmadığıyla ilgili bir soruya cevap veren Alonso, "Arda'nın oyun tarzı, Özil ve Guti'nin bir karışımı. Guti'nin oyun kurma ve son paslarda oynama yeteneği vardı. Mesut da öyle. Özil'in futbolundan gerçekten keyif aldım. Arda'yı da oyunun içinde ne kadar çok topla buluşturursak, o kadar çok gelişiyoruz. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Ondan çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Xabi Alonso ayrıca rakip Juventus'un çok tehlikeli bir takım olduğunu ve dikkatli olacaklarını aktardı.

İspanyol teknik adam, "Juventus, geçmişte de şimdi de büyük bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Bunlardan biri de Kenan Yıldız. Mükemmel bir evrim geçirdi. Onu tanıyorum. Ben Bayern'deyken o da oradaydı. Onun gelişimini görmekten çok memnunum" dedi.

Avrupa futbolunun iki büyük takımı Real Madrid ve Juventus bu zamana kadar 21 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. Madrid'in 10, Juventus'un 9 galibiyeti bulunurken, 2 maç da beraberlikle sona erdi.

#Real Madrid
#Arda Güler
#Xabi Alonso
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ev sahibi olma hayali kuranlar için yeni bir fırsat sunuyor: 500 bin sosyal konut başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?