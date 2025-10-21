Xabi Alonso'dan Arda Güler için dikkat çeken benzetme: İkisinin karışımı

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in takımın eski oyuncularından Mesut Özil'in oyun stiline yakın olup olmadığıyla ilgili bir soruya cevap veren Alonso, "Arda'nın oyun tarzı, Özil ve Guti'nin bir karışımı. Guti'nin oyun kurma ve son paslarda oynama yeteneği vardı. Mesut da öyle. Özil'in futbolundan gerçekten keyif aldım. Arda'yı da oyunun içinde ne kadar çok topla buluşturursak, o kadar çok gelişiyoruz. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Ondan çok memnunuz" şeklinde konuştu.