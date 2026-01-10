Yapay zekadan Süper Kupa için flaş skor tahmini

Grok’un değerlendirmesinde, finalin sadece sahadaki oyunla değil psikolojik dengelerle de şekilleneceği belirtildi. Yapay zekaya göre Galatasaray, son dönemde oynadığı derbilerde daha baskın ve özgüvenli bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılıların yarı finalde Trabzonspor’u 4-1 gibi net bir skorla geçmesi, bu avantajı güçlendiren unsurlar arasında gösterildi.