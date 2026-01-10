Yapay zekadan Süper Kupa için flaş skor tahmini

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı Süper Kupa finali öncesi yapay zeka Grok’un maç yorumu ve skor tahmini dikkat çekti. Hava koşullarından psikolojik üstünlüğe kadar birçok detayı analiz eden uygulama, nefes kesen ve bol gollü bir derbi beklentisini öne çıkardı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde bu akşam İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 18.45’te başlayacak dev derbi öncesinde yapay zeka uygulaması Grok’a karşılaşmaya dair yorum ve skor beklentisini sorduk.
Grok’un değerlendirmesinde, finalin sadece sahadaki oyunla değil psikolojik dengelerle de şekilleneceği belirtildi. Yapay zekaya göre Galatasaray, son dönemde oynadığı derbilerde daha baskın ve özgüvenli bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılıların yarı finalde Trabzonspor’u 4-1 gibi net bir skorla geçmesi, bu avantajı güçlendiren unsurlar arasında gösterildi.
Analizde Fenerbahçe’nin daha kontrollü ve dengeli bir oyun planıyla sahada olmasının beklendiği ifade edildi. Ancak sarı-lacivertlilerin baskı altında sürpriz çıkışlar yapabilen bir takım olduğuna dikkat çekildi. Bu özelliğin, maçın gidişatını her an değiştirebileceği vurgulandı.
Yapay zeka değerlendirmesinde İstanbul’daki olası yağmur ve rüzgar ihtimali de yer aldı. Kaygan zemin ve sert hava şartlarının, mücadele gücü yüksek, bol faullü ve kartların konuşulabileceği bir derbiye zemin hazırlayabileceği belirtildi.
Tüm bu faktörleri bir arada değerlendiren Grok, maçın yüksek tempolu ve gollü geçeceğini öngördü.
Yapay zekanın skor tahmini ise şu şekilde paylaşıldı: Galatasaray 3-2 Fenerbahçe