Yasa dışı bahis operasyonu: Bir futbol kulübüne el konuldu

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şirkete, Diyarbekirspor Kulübü'ne , 6 araca, 3 motosiklete, 7 daireye, 6 arsaya ve iş yerine el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.