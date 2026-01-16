Yeni Şafak
Yunus Emre Konak Brentford'dan ayrıldı: İngiliz ekibine transfer oldu

12:1516/01/2026, Cuma
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford forması giyen Türk orta saha Yunus Emre Konak kiralık olarak takımdan ayrıldı. Genç oyuncunun yeni adresi Championship oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak ara transfer döneminde takımdan ayrıldı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni adresi İngiltere Championship oldu. Oxford United, Yunus Emre Konak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Brentford'da yeterli şansı bulamayan Konak, bu sezon toplamda 7 karşılaşmaya çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan genç orta sahanın Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Transfer
#Yunus Emre Konak
#Brentford
