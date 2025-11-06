26 dil test edildi, ters köşe yaptı: İşte yapay zekânın en iyi anladığı dil

ABD’nin Maryland Üniversitesi ile Microsoft’un ortak yürüttüğü araştırmada, yapay zekânın en iyi anladığı dil belli oldu. 26 dil test edildi, sonuçlar beklentileri altüst etti. Zirvede Avrupa’dan bir dil var.
Herkes İngilizce sanıyordu: Yapay zekanın en iyi anladığı dil bambaşka bir dil çıktı
Hayatımızın her alanında etkisini gösteren yapay zekâ üzerine yapılan araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Son olarak ABD’nin Maryland Üniversitesi ile Microsoft tarafından yürütülen ortak çalışmada, yapay zekânın en iyi anladığı dil belirlendi.
Teknolojinin dili İngilizce değilmiş
Araştırma sonuçları, yapay zekâ dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Çoğu kişinin aklına ilk olarak İngilizce gelse de, yapay zekânın en iyi anladığı dil İngilizce, Almanca ya da Fransızca değil.
Lehçe, yapay zekanın en iyi anladığı dil oldu
Çalışmaya göre yapay zekâ modelleri, komutları yüzde 88 doğruluk oranıyla yerine getiriyor ve bu oran Lehçe’de (Polonya dili) en yüksek seviyeye ulaşıyor.
Uzmanlar, bu sonucun “teknolojinin dili İngilizce” inancını tersine çevirdiğini belirtiyor. Araştırmada, “Sonuçlar hem şaşırtıcı hem de mantık dışı görünüyor. Hiçbir modelde İngilizce en iyi sonuç vermedi. Polonya dili ise açık ara lider çıktı.” ifadeleri kullanıldı.
26 dil test edildi, Lehçe açık ara önde çıktı
OpenAI, Google Gemini, Meta Llama, Qwen ve DeepSeek gibi önde gelen yapay zekâ modellerinin test edildiği çalışmada toplam 26 farklı dil değerlendirildi. Elde edilen verilere göre, Polonya dili yapay zekâ tarafından en iyi anlaşılan dil olurken, İngilizce ancak altıncı sırada yer aldı.
İşte yapay zekânın en iyi anladığı 10 dil
10- Felemenkçe (Hollandaca) - %80
9- Almanca - %81
8- Portekizce - %82
7- Ukraynaca - %83,5
6 - İngilizce - %83,9
5- Rusça - %84
4 - İspanyolca - %85
3- İtalyanca - %86
2- Fransızca - %87
1- Lehçe (Polonya dili) - %88
Yapay zekâ eğitiminin geleceği değişebilir
Uzmanlara göre Lehçe’nin gramer tutarlılığı, kelime köklerinin sistematik yapısı ve dilbilgisi kurallarının netliği, yapay zekânın anlam çözümleme kabiliyetini artırıyor. Araştırmacılar, bu sonuçların gelecekte çok dilli yapay zekâ eğitimlerinde Avrupa dillerine daha fazla ağırlık verilmesine yol açabileceğini belirtiyor.