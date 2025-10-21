Yeni Şafak
Samsung telefonu olanlar dikkat: Türkiye'de One UI 8 güncellemesi alan modeller belli oldu

20:4921/10/2025, Salı
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini Türkiye’deki kullanıcılarına sunmaya başladı. Şirket, ilk olarak amiral gemisi modellerine gönderdiği yeni arayüzü, artık orta segment ve dayanıklı seriler de dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazeye yayıyor. İşte Türkiye'de One UI 8 güncellemesi alan modeller.

Android 16 temelli One UI 8, tasarım anlamında daha sade bir görünüm, pil optimizasyonu, gizlilik kontrollerinde yeni seçenekler ve cihazlar arası entegrasyon gibi birçok yenilik getiriyor. Samsung, Türkiye’de güncellemeyi kademeli olarak dağıtmaya devam ediyor.


İlk etapta Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modelleri One UI 8 güncellemesini aldı. Yeni dalgada ise Galaxy A16 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy XCover 7 ve Galaxy A17 5G kullanıcıları da Android 16 deneyimine kavuştu.

İşte Samsung One UI 8 güncellemesi alan modeller

Galaxy A16 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy XCover7

Galaxy A17 5G

Sırada bu modeller var

Samsung’un paylaştığı takvime göre güncelleme önümüzdeki haftalarda birçok popüler modele daha gelecek.


One UI 8 alacak diğer modeller şunlar olacak:


Galaxy S21 FE 5G


Galaxy A73 5G


Galaxy A53 5G


Galaxy A33 5G


Galaxy A06


Galaxy M15 5G


Galaxy M33 5G


Galaxy M34 5G


Galaxy A24


Galaxy A15


Galaxy XCover 6 Pro


Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus, Tab S9 Ultra


Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE Plus


Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra


Galaxy Tab Active 5 5G


Galaxy Tab S6 Lite

Yeni özellikler ve arayüz detayları

One UI 8, özellikle yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme araçları, geliştirilmiş pil sağlığı göstergesi, bildirim yönetimi için yenilenen kontrol merkezi ve güvenlik menüsündeki otomatik izin temizleme özellikleriyle dikkat çekiyor.


Ayrıca Samsung’un Galaxy AI altyapısına bağlı olarak çeviri, not özetleme ve içerik önerisi gibi yapay zekâ destekli işlevlerin Türkiye sürümüne de entegre edilmesi bekleniyor.


Türkiye’de kademeli dağıtım süreci

Samsung, güncellemeyi bölge ve operatör bazlı olarak kademeli biçimde yayınlıyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar güncellemeyi hemen göremeyebilir. Cihaz sahipleri “Ayarlar → Yazılım Güncelleme → İndir ve Yükle” adımlarını izleyerek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilir.




