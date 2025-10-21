Samsung telefonu olanlar dikkat: Türkiye'de One UI 8 güncellemesi alan modeller belli oldu

Android 16 temelli One UI 8, tasarım anlamında daha sade bir görünüm, pil optimizasyonu, gizlilik kontrollerinde yeni seçenekler ve cihazlar arası entegrasyon gibi birçok yenilik getiriyor. Samsung, Türkiye’de güncellemeyi kademeli olarak dağıtmaya devam ediyor.





İlk etapta Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modelleri One UI 8 güncellemesini aldı. Yeni dalgada ise Galaxy A16 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy XCover 7 ve Galaxy A17 5G kullanıcıları da Android 16 deneyimine kavuştu.