Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç öncesi son durum

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig yeniden başlıyor. Ligin 13. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor karşısında sezonun ilk yenilgisini alan sarı-kırmızılılar, derbi öncesi kritik bir üç puanın peşine düşüyor. Karşılaşmanın yayın saati ve takımlardaki son durum futbolseverler tarafından merak ediliyor.





Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 22 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma, RAMS Park’tan beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.





Galatasaray’da eksikler ve son durum

Son antrenman bilgilerine göre sarı-kırmızılılarda birden fazla oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor:

Yunus Akgün – Kasık fıtığı ameliyatı sonrası düz koşulara başladı.

Osimhen – Arka adale şikayeti nedeniyle MR sonucu bekleniyor.

Kaan Ayhan – Milli takım dönüşü kasık gerilmesi için tetkikler yapılacak.

Berkan Kutlu – Sol alt arka adalesinde grade 2 zorlanma tespit edildi.

İlkay Gündoğan – Tedavisi bitti, takımla tam antrenmana çıktı.

Galatasaray, milli ara sonrası yaptığı idmanda 8’e 2 pas çalışması ve taktik uygulamalar üzerinde durarak hazırlıklarını sürdürdü. Okan Buruk’un öğrencileri Fenerbahçe derbisi öncesi moral arıyor.





Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel’den Maç Öncesi Mesaj

Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, maçın kendileri için “önemli bir moral kapısı” olacağını söyleyerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bu maçtan alınacak puan takım için büyük motivasyon olur. Antalya kampında fiziksel olarak iyi çalıştık; takım bana inandı, oyun gelişiyor.” Demirel, Onyekuru ve diğer oyuncuların mevcut performanslarına ilişkin detaylar da paylaşarak takımın gelişiminden memnun olduğunu belirtti.





Kritik mücadelede hedef üç puan